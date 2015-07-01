Люксембург начинает председательство в Евросоюзе

Как сообщает сайт Совета Евросоюза, во время председательства в ближайшие 6 месяцев Люксембург уделять внимание нескольким основным темам, в том числе: стимулирование инвестиций для ускорения экономического роста и занятости; усиление социальной политики; управление миграционными потоками, вопросы свободы, правосудия и безопасности; возобновление единого рынка, сосредоточившись на его цифровом измерении; и содействие устойчивому развитию.

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Люксембург будет председательствовать в ЕС до 31 декабря 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 26 июня во время визита в Украину министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн на встрече с президентом Петром Порошенко проинформировал о повестке дня и планах Люксембурга на период председательства в Совете ЕС, особенно акцентировав внимание на важности поддержки солидарной позиции ЕС относительно Украины, имплементации решений саммита Восточного партнерства в Риге, введении в действие зоны свободной торговли и завершении процесса ратификации странами Евросоюза Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.