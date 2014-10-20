Глава МИД Люксембурга: мы будем добиваться выполнения минских соглашений

Такое заявление сделал перед встречей совета министров иностранных дел, которая проходит в Люксембурге, глава люксембургского дипломатического ведомства Жан Ассельборн, передает радио "Свобода".

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"Я, как и все граждане Европейского союза и за его пределами, хочу, чтобы минские соглашения "заиграли музыку". И это самое главное", - заявил дипломат, добавив, что по его мнению, для реализации мирного плана в Украине, нужны выборы и вывод российских войск с украинской территории.

Жан Ассельборн также убежден, что для того, чтобы минские соглашения выполнялись, нужна воля пророссийских сепаратистов на Донбассе. "Сепаратисты должны согласиться с тем, что Украина имеет свою суверенность и что настало время умиротворить ситуацию", - заявляет Жан Ассельборн.

Сегодня в Люксембурге министры иностранных дел Евросоюза среди ряда актуальных проблем международной политики обсудят ситуацию в Украине.

На встрече, в частности, речь пойдет о ходе выполнения минских договоренностей и контроль за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Среди тем дискуссии может быть усиление миссии ОБСЕ, которая наблюдает за развитием ситуации.