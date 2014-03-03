МИД Люксембурга: Крым не может быть ценой независимости Украины

Россия своими силовыми действиями в Крыму осуществляет насилие над Украиной, Крым не может быть ценой независимости Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн перед экстренным заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел по обсуждению ситуации в Украине.

По его словам, для защиты российского национального меньшинства существуют другие, невоенные методы.

Читайте такжеВехи недели. Марионетка Янукович, российская интервенция и схватка за Крым

"То, что происходит, это насилие над Украиной, мы не можем с этим согласиться. Между Президентом Путиным и Госдумой происходит какое-то театральное действо, якобы для защиты интересов русскоязычного населения в Украине", - сказал Ассельборн.

"Но для защиты этих прав существуют другие способы. Безусловно, права меньшинств являются основополагающими, но их не следует защищать военными действиями. Я считаю, что Крым не может быть ценой украинской независимости", - сказал глава МИД Люксембурга.