СМИ сообщили о возвращении в Россию связанного с убийством Немцова чеченского силовика

Такие оперативные данные поступили участникам расследования, пишет Росбалт со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, оперативники выяснили, что одно время Геремеев находился в чеченском селе Джалка, а потом улетел в ОАЭ. Из России он вылетел из аэродрома, расположенного рядом с дагестанским городом Каспийск.

На днях у оперативников появилась информация, что Геремеев снова пребывает в Чечне, в одном из горных сел республики.

Руслан Геремеев находится в оперативном розыске в связи с расследованием убийства Немцова. Как утверждают источники в следствии, во время подготовки преступления он тесно общался с предполагаемыми участниками убийства политика. А двое обвиняемых - Заур Дадаев и Бислан Шаванов - являлись подчиненными Геремеева по батальону "Север".

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В ходе расследования по подозрению в убийстве были задержаны пять человек, двум из них – Зауру Дадаеву и Анзору Губашеву - Басманный суд Москвы 8 марта предъявил обвинение по делу об убийстве политика.

12 мая в Москве состоялась презентация доклада «Путин. Война», подготовленного соратниками Немцова на основе собранных им материалов об участии Российской Федерации в войне на востоке Украины.