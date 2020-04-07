В Финляндии зафиксировали "минус одну смерть" от COVID-19: реакция соцсетей
17:38, 07 апреля 2020Мир
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Причиной пересмотра данных по количеству смертей от коронавируса в стране стала ошибка в одном из медицинских отчетов.
В Twitter шутят о зомби-апокалипсисе в Финляндии / Скриншот
Финский институт здравоохранения и социального обеспечения 6 апреля пересмотрел данные по числу погибших от коронавируса в стране, не подтвердив один смертельный случай. Популярный сайт с метриками Worldometers отобразил это как суточную смертность со значением «-1».
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Как сообщает Helsinki Times, причиной пересмотра данных по количеству смертей от коронавируса в Финляндии стала ошибка в одном из медицинских отчетов.
В то же время, пользователи соцсетей обратили внимание на аномальные показатели Финляндии в Worldometers и отреагировали на них шутками о живых мертвецах.
April 7, 2020
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