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В Финляндии зафиксировали "минус одну смерть" от COVID-19: реакция соцсетей

17:38, 07 апреля 2020
Мир
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В Twitter шутят о зомби-апокалипсисе в Финляндии / Скриншот

Финский институт здравоохранения и социального обеспечения 6 апреля пересмотрел данные по числу погибших от коронавируса в стране, не подтвердив один смертельный случай. Популярный сайт с метриками Worldometers отобразил это как суточную смертность со значением «-1».

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Как сообщает Helsinki Times, причиной пересмотра данных по количеству смертей от коронавируса в Финляндии стала ошибка в одном из медицинских отчетов.

В то же время, пользователи соцсетей обратили внимание на аномальные показатели Финляндии в Worldometers и отреагировали на них шутками о живых мертвецах. 

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