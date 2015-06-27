Протесты в Ереване: правительство пошло на уступки демонстрантам

Об этом сказал в субботу президент Серж Саргсян на совещании с ответственными лицами сферы экономической политики, сообщает Новости Армения.

"Уверен, что отмена решения о повышении тарифов на электроэнергию крайне опасна. Следовательно, до получения заключения (аудита в компании "Электросети Армении"), правительство возьмет на себя все бремя, связанное с повышением тарифа. Несомненно, мы не будем трогать текущие программы или социальные расходы, а найдем суммы из средств, предусмотренных на дальнейшее укрепление безопасности. Конечно, проблемы нашей безопасности, мягко говоря, далеки от решения, но сегодняшнюю атмосферу подозрительности и недоверия я также рассматриваю в качестве проблемы безопасности и очень важной проблемы. Ее надо решить", - сказал он.

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Как отмечается, договоренность о проведении аудита в компании "Электрические сети Армении" (дочерней компании ИНТЕР РАО ЕЭС) была достигнута накануне на встрече президента Армении с сопредседателем армяно-российской межправкомиссии, министром транспорта РФ Макисмом Соколовым.

Тем не менее, по словам главы государства, подорожание электроэнергии было оправданным.

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"Если мы не повысим тариф, то энергетическая система окажется перед угрозой разрушения по эффекту домино", - сказал президент.

После известия о решении митингующие сперва начали праздновать победу, но через несколько минут их настроения изменились. Они стали скандировать "Мы остаемся" и "Отмена".

Так, члены координационной группы "Нет грабежу" решили продолжать акцию протеста против подорожания электроэнергии на проспекте Баграмяна, несмотря на заявление президента Армении.

Как сообщал УНИАН, тысячи людей в Армении вышли на улицы из-за недовольства тем, как к ним относятся российские владельцы энергетических компаний в стране. Именно неоправданное завышение цен на энергоносители со стороны российских госкомпаний привело к тому, что в армянских потребителей лопнуло терпение.