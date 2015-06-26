Демонстранты в Ереване не расходятся и ждут решения президента - активист

Об этом заявил политолог и участник протеста Арут Восканян, сообщает 112.ua.

"Ситуация сейчас тихая, в течении ночи ничего не произошло, никаких эксцессов как и вчера. (Протестующие) ждут, так же как и вчера ждут решения президента, у людей состояние ожидания", - сказал Восканян.

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На вопрос, появились ли у активистов новые требования, Восканян ответил: "Сейчас есть проблема, так как нет основных лидеров движения, в течении дня могут появиться со стороны определенных кругов определенные желания или требования, но это не носит общий характер".

Ранее УНИАН сообщал, что тысячи людей в Армении вышли на улицы из-за недовольства тем, как к ним относятся российские владельцы энергетических компаний в стране. Именно неоправданное завышение цен на энергоносители со стороны российских госкомпаний привело к тому, что у армянских потребителей лопнуло терпение.