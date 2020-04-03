В Латвии погибла первая жертва коронавируса

99-летняя женщина с 27 марта проходила лечение в инфекционном отделении больницы в Риге.

Министерство здравоохранения Латвии подтвердило смерть первого человека в связи с коронавирусом - умерла 99-летняя женщина, у которой были другие хронические заболевания.

Женщина с 27 марта проходила лечение в инфекционном отделении больницы в Риге. После трех дней реанимации, когда состояние пациентки стабилизировалось, ее перевели в обычную палату для дальнейшего лечения, сообщает латвийское издание Delfi.

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Хотя у пациентки был диагностирован коронавирус, врачи не связывают ее смерть с заболеванием. Из-за несколько хронических болезней женщина была малоподвижной в течение нескольких лет.

"Смерть связана с ухудшением общего состояния и истощением жизненно важных функций", - сказал доктор Алексей Вишняков, глава клиники неотложной медицины Рижской восточной клинической университетской больницы.

Он добавил, что прямая причина смерти будет определена после вскрытия.

В целом в Латвии у 493 людей подтвердили коронавирусную инфекцию.

Как сообщал ранее УНИАН, в Бельгии от коронавируса умерла самая молодая пациентка в Европе.