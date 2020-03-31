В Бельгии от коронавируса умерла самая младшая пациентка в Европе

Всего в Бельгии от коронавирусной болезни умерло 705 человек.

В Бельгии в течение последних суток от коронавируса умерли 98 человек, в том числе 12-летняя девочка.

"Это эмоционально тяжелый момент, поскольку он касается ребенка, а также влияет на медицинскую и научную общественность. Мы особенно беспокоимся о ее семье и близких людях", - сказал представитель правительства Бельгии, сообщает RTBF.

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Это самая молодая пациентка, которая скончалась от коронавируса в Европе. Всего в Бельгии от коронавирусной болезни умерло 705 человек.

На это время с симптомами госпитализированы 4920 человек, из них 485 человек госпитализированы в течение последних суток. 1021 человек находится в реанимации.

Количество выздоровевших людей, возросло до 1696.

Как сообщал ранее УНИАН, в реанимационном отделении Тернопольской городской детской больницы находится 1,5-летний ребенок, у которого подтвердили COVID-19.

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