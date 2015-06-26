ЕС разработает новую стратегию безопасности из-за угрозы "гибридной войны"

Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск по итогам саммита ЕС, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на сайт рады.

"Во времена "гибридных войн, глобального терроризма и кибератак, а также в контексте новых проблем международной безопасности лидеры стран ЕС договорились принять новую стратегию внешней политики и безопасности. Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности представит ее Европейском совете в июне следующего года", - сказал Туск.

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По его словам, европейцы должны увеличить инвестиции в собственную оборону в условиях драматических изменений в области безопасности.

"Мы решили, что средства ЕС должны быть мобилизованы для укрепления оборонной промышленности Европы, в том числе в области исследований и технологий", - добавил Туск.