НАТО пересмотрит ядерную стратегию из-за ухудшения отношений с Россией - СМИ

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на The Guardian.

Собеседник издания в НАТО выразил озабоченность по поводу заявления президента РФ Владимира Путина о покупке более 40 межконтинентальных баллистических ракет, которое он сделал на прошлой неделе.

По словам дипломата, в Альянсе ведется много обсуждений ядерного оружия, но делается это очень медленно и сознательно.

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Отмечается, что ядерная стратегия будет обсуждаться в ходе двухдневной встречи руководства НАТО, которая началась в Брюсселе в среду.

Также возможно, что встреча спецгруппы НАТО по ядерному планированию, на которой обсудят ядерную доктрину, может пройти в конце этого года.

Как сообщал УНИАН, страны-члены НАТО примут решения, которые обеспечат большую обороноспособность союзников в связи с агрессией России. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, это позволит НАТО в случае кризиса развернуть силы "так быстро, как нам это нужно".

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Вместе с тем, Столтенберг заявляет об опасности дестабилизирующей ядерной риторики России.