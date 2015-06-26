Боевики ИГИЛ под видом бойцов курдского ополчения расстреливают мирных жителей - СМИ

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на CNN.

"Они были одеты в форму YPG, и когда местные жители видели их, то они не боялись, и тогда они (ИГИЛ) открыли огонь. Много мирных жителей погибло", - передает слова Насана CNN.

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Также поступили сообщения, что боевики "Исламского государства" напали на правительственные войска в Сирии в городе Хасеке. Аналитики говорят, что таким образом ИГИЛ пытается отвлечь курдских ополченцев от наступления на столицу исламистов Ракку.

На данный момент точно неизвестно, сколько мирных жителей погибли от рук террористов ИГИЛ в городе Кобани. Сообщается, что в селе, которое расположено недалеко от города, исламисты казнили не менее 20 человек.

Как известно, ранее террористы "Исламского государства" атаковали сирийский город Кобани, расположенный у турецкой границы. Известно, что террористы привели в действие взрывчатку в двух автомобилях. Также в организации утверждают, что боевики сопроводили теракт прицельной стрельбой из стрелкового оружия. По последней информации, не менее пяти боевиков были уничтожены.

Как сообщал УНИАН, в Сирии курды, сражающиеся с боевиками "Исламского государства", вернули контроль над стртегической высотой Джебель-Маштанур у города Кобани.