Курды отбили у боевиков ИГ ключевую высоту близ сирийского Кобани
17:40, 19 января 2015Мир
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В Сирии курды, сражающиеся с боевиками "Исламского государства", вернули контроль над стртегической высотой Джебель-Маштанур у города Кобани.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, высота была взята в ходе ожесточенных столкновений между джихадистами и курдами.
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