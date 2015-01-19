Курды отбили у боевиков ИГ ключевую высоту близ сирийского Кобани

17:40, 19 января 2015
Мир
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В Сирии курды, сражающиеся с боевиками "Исламского государства", вернули контроль над стртегической высотой Джебель-Маштанур у города Кобани.

REUTERS

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, высота была взята в ходе ожесточенных столкновений между джихадистами и курдами.

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