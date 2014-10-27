Контратака курдов выбила джихадистов из Кобани

За последние сутки курдские ополченцы смогли отбросить боевиков из группировки “Исламское государство” за пределы окрестностей Кобани. Джихадисты находятся в 6 километрах от города, однако продолжают интенсивные обстрелы местности из тяжелого оружия, сообщает Евроньюс.

Накануне они пытались отрезать сирийских курдов от КПП на границе с Турцией, однако защитники города пошли в контрнаступление. Кроме того, ВВС США и союзников и продолжают наносить воздушные удары по позициям исламистов.

Читайте такжеЧасть сброшенного курдам Кобани оружия могла попасть в руки исламистовТем временем полиция в Турции пытается найти отправителей пакетов с желтым порошком. Вещество в конвертах поступило в Стамбуле в посольства стран, которые являются членами международной коалиции против исламистов. Последним такой пакет получило консульство Венгрии. Предварительные анализы не выявили в порошке опасных веществ.