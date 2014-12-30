Арабские страны представили в ООН обновленную резолюцию по Палестине

Проект резолюции может быть вынесен на голосование до нового года. "Есть вероятность, что голосование состоится либо во вторник после обеда, или в среду утром (по нью-йоркскому времени)", - сообщил представитель одной из стран-членов Совета Безопасности ООН, пожелавший остаться неназванным, передает ТАСС.

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По его словам, документ уже отпечатан в синем шрифте - это означает, что он будет вынесен на рассмотрение именно в таком виде.

На прошлой неделе дипломаты стран-членов Совбеза высказывали сомнения в том, что голосование состоится до конца года. Однако, по итогам закрытого совещания вчера группа арабских стран в ООН приняла решение инициировать его рассмотрение в кратчайшие возможные сроки. Отвечая на вопрос о том, может ли голосование быть отложено до следующего года, постпред Иордании Дина Кавар заявила журналистам, что "все возможно".

Обновленный проект резолюции не претерпел значительных изменений по сравнению с предыдущей версией, представленной 17 декабря. Документ отводит 12 месяцев на всеобъемлющее урегулирование палестино-израильского конфликта, которое предусматривает создание "суверенного и жизнеспособного государства Палестина. Он также требует вывода всех израильских войск с палестинских территорий до конца 2017 под присмотром "третьей стороны", присутствие которой будет служить гарантом суверенитета Палестины.

Тем временем, исправленный проект резолюции содержит более жесткие формулировки по отношению к Израилю. Кроме того, из него вычеркнуто положение о том, что Иерусалим будет "общей столицей двух государств. Документ также дополнен пунктом, который требует "полного прекращения всей израильской поселенческой деятельности на палестинской территории, оккупированной с 1967 года, в том числе в восточном Иерусалиме". Внесено в текст и указание на необходимость урегулирования вопроса палестинских заключенных.

Резолюция будет принята при условии, если за нее проголосуют 9 из 15 стран-членов Совбеза ООН и ни один из постоянных членов (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) не наложит на него вето.