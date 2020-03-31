Главы МИД стран-членов НАТО обсудят дестабилизационные действия России

В четверг, 2 апреля, состоится защищенная телеконференция с участием министров иностранных дел стран Альянса.

Министры иностранных дел стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) 2 апреля обсудят дестабилизирующие действия России.

Об этом представитель США в НАТО посол Кей Бейли Гатчисон сообщила в Twitter.

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"На предстоящем заседании (в формате видеоконференции - УНИАН) министры иностранных дел стран НАТО обсудят дестабилизирующие действия России. Мы остаемся открытыми к конструктивному диалогу с Россией, когда это возможно, но пока Россия не уйдет с суверенных территорий, которые она оккупирует, и пока не прекратит агрессивное поведение - не может быть возврата к привычному ведению дел", - заявила Гатчисон.

На сайте Альянса сообщается, что защищенная телеконференция с участием министров иностранных дел стран-членов НАТО состоится 2 апреля.