Больше, чем на Рождество: британцы установили новый рекорд по закупке продуктов

За последние четыре недели продажи превысили объем в рождественский период.

Продажи продовольственных товаров в Великобритании в марте побили все рекорды, когда покупатели решили запастись продуктами на длительный период пребывания дома из-за пандемии коронавирус.

Об этом свидетельствуют данные компании Kantar, которая занимается маркетинговыми исследованиями, сообщает BBC.

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Наиболее оживленными продажи были в течение четырех дней 16-19 марта, когда 88% домохозяйств посетили продуктовый магазин. За этот период британцы совершили 42 млн дополнительных посещений магазинов в сравнении с прошлым годом.

За последние четыре недели продажи супермаркетов выросли на 20,6% и превысили объем продаж в рождественский период.

Цифры выросли в основном из-за того, что люди ходили в магазины дополнительное количество раз, а не тратили больше во время каждого визита.

Британская семья в среднем потратила дополнительно 62,92 фунта стерлингов в течение последних четырех недель, что эквивалентно закупки продуктов на пять дней.

Как сообщал ранее УНИАН, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал альтернативу гречке в период эпидемии смертельного коронавируса.