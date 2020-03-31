Италия получит от США для борьбы с COVID-19 медицинские принадлежности на $100 миллионов

В Италии самый высокий уровень смертности от коронавируса. За последние сутки умерло 812 человек, максимум был достигнут 27 марта - 969 летальных исходов за день.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти передадут Италии медицинские принадлежности на сумму примерно в $100 млн для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

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«Я только что разговаривал с премьер-министром Италии. У нас есть дополнительные ресурсы, дополнительная продукция, в которой мы не нуждаемся. Мы отправим им в Италию медицинские принадлежности примерно на $100 млн», - сказал Донадьд Трамп, выступая перед журналистами в Розовом саду Белого дома, передает kommersant.

Позже пресс-служба Белого дома уточнила, что президент США провел телефонные переговоры с премьером Италии Джузеппе Конте, в ходе которых «подтвердил приверженность США сотрудничеству с Италией» и другими европейскими странами с тем, чтобы «положить конец распространению вируса и оказать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается».

В Италии самый высокий уровень смертности от коронавируса. За последние сутки там умерло 812 человек, максимум был достигнут 27 марта - 969 летальных исходов за день. Всего погибло 11,5 тыс. человек. При этом в понедельник впервые было зафиксировано значительное сокращение суточного числа новых заражений - до 1,6 тыс. случаев. По данным на 30 марта, в Италии более 100 тыс. человек инфицированы COVID-19. По этому показателю впереди только США, где зафиксировано 164,5 тыс. случаев заражения. Ранее президент Дональд Трамп объяснил такой отрыв хорошо работающей системой тестирования.