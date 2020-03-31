"Очень мило": Трамп о полученной гуманитарной помощи от России

Президент Трамп заявил, что США получили пожертвования от других стран для борьбы с распространением коронавируса, включая поставки из России и Китая.

Соединенные Штаты Америки, которые сейчас лидируют по числу инфицированных, получили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом от других стран, в частности от России и Китая.

Президент Дональд Трамп назвал действия РФ «очень милыми», пишет Громадське со ссылкой на CNN.

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Президент Трамп заявил в понедельник, что США получили пожертвования от других стран для борьбы с распространением коронавируса, включая поставки из России и Китая.

«Китай прислал нам некоторые вещи, это было потрясающе. Россия также прислала нам очень большие самолеты вещей, медицинского оборудования, это было очень мило», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

«Другие страны присылали нам. Кстати, я был очень удивлен, очень удивлен», — добавил президент США.

По последним данным, коронавирусом в США заразились 164 253 человека. Из них 3167 умерли, а 5507 — выздоровели.