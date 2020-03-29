Власти Китая разблокировали авиасообщение в провинции Хубэй, которая была эпицентром COVID-19

Исключением стал город Ухань - там аэропорты все еще закрыты.

В китайской провинции Хубэй, которая была эпицентром распространения коронавируса, возобновляют авиасообщение после двух месяцев ограничений.

Об этом сообщает Xinhua.

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Отмечается, что все пассажирские и грузовые рейсы на внутренних воздушных линиях через аэропорты в провинции Хубэй были возобновлены с воскресенья. Исключением стал лишь город Ухань - там аэропорты все еще закрыты.

Кроме того, 25 марта в Хубэе также отменили ограничения на выезд во всех районах, кроме Уханя.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

По состоянию на утро 29 марта в мире насчитывалось 664 924 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество умерших от COVID-19 выросло до 30 848 человек. В то же время 140 222 человека выздоровели.