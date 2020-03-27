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На улицах Нью-Йорка появились морги на колесах (фото, видео)

16:29, 27 марта 2020
Мир
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На улицах появились мобильные морги впервые после терракта 2001 года / Фото: twitter.com/leahmcelrath

Власти Нью-Йорка готовятся к резкому росту числа умерших из-за коронавируса. На улицах города впервые с теракта 11 сентября 2001 года появились мобильные морги.

Рефрижераторы для хранения тел поставили у больничного комплекса Белвью, сообщает CNN.

По данным на утро 27 марта, в Нью-Йорке зафиксированы почти 22 тыс. случаев заражения коронавирусом, 281 человек умер. Всего в США подтверждены более 80 тыс. случаев коронавирусной инфекции, число погибших превысило 1,1 тыс. человек.

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Как сообщал ранее УНИАН, в США в штате Миннесота коронавирусом инфицировался младенец, которому исполнилось всего 5 месяцев.

Побороли болезнь пока 753 человека. 

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