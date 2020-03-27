На улицах Нью-Йорка появились морги на колесах (фото, видео)
Власти Нью-Йорка готовятся к резкому росту числа умерших из-за коронавируса. На улицах города впервые с теракта 11 сентября 2001 года появились мобильные морги.
Рефрижераторы для хранения тел поставили у больничного комплекса Белвью, сообщает CNN.
United States Air Force helping to setup a makeshift morgue in Manhattan #NYC#coronaviruspic.twitter.com/JMckcv12YA— Lou Braga (@Photog4NY) March 25, 2020
По данным на утро 27 марта, в Нью-Йорке зафиксированы почти 22 тыс. случаев заражения коронавирусом, 281 человек умер. Всего в США подтверждены более 80 тыс. случаев коронавирусной инфекции, число погибших превысило 1,1 тыс. человек.
Makeshift morgue built in #NYC amid #coronavirus surge pic.twitter.com/anlwRg95wx— Ruptly (@Ruptly) March 26, 2020
Читайте такжеПентагон отменяет учения из-за коронавируса
Как сообщал ранее УНИАН, в США в штате Миннесота коронавирусом инфицировался младенец, которому исполнилось всего 5 месяцев.
Побороли болезнь пока 753 человека.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн