На улицах Нью-Йорка появились морги на колесах (фото, видео)

Мобильные морги появились на улицах города впервые с теракта 11 сентября 2001 года.

Власти Нью-Йорка готовятся к резкому росту числа умерших из-за коронавируса. На улицах города впервые с теракта 11 сентября 2001 года появились мобильные морги.

Рефрижераторы для хранения тел поставили у больничного комплекса Белвью, сообщает CNN.

United States Air Force helping to setup a makeshift morgue in Manhattan #NYC#coronaviruspic.twitter.com/JMckcv12YA — Lou Braga (@Photog4NY) March 25, 2020

По данным на утро 27 марта, в Нью-Йорке зафиксированы почти 22 тыс. случаев заражения коронавирусом, 281 человек умер. Всего в США подтверждены более 80 тыс. случаев коронавирусной инфекции, число погибших превысило 1,1 тыс. человек.

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Как сообщал ранее УНИАН, в США в штате Миннесота коронавирусом инфицировался младенец, которому исполнилось всего 5 месяцев.

Побороли болезнь пока 753 человека.

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