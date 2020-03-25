Rzeczpospolita: Россия и Китай пытаются использовать коронавирус в геополитической игре

Пекин, который еще не так давно замалчивал масштабы эпидемии, теперь выставляет себя "спасителем мира".

Поражает, насколько сильно пандемия коронавируса смешалась с международными отношениями. Первый раскол возник между США и Китаем. Американцы обвиняют китайцев в сокрытии фактов об эпидемии, преследовании врачей, которые о ней говорили, и в попытках переложить ответственность за вспышку болезни на других.

Об этом на страницах Rzeczpospolita пишет польский историк и политик Павел Коваль. Он напоминает, что пресс-секретарь МИД Китая публично попытался обвинить США в том, что на китайской территории началась эпидемия SARS-CoV-2.

Для американцев особенно больно то, что Китаю удается успешно пользоваться тем фактом, что когда эпидемия достигла пика в европейских странах и разгорается в США, в китайской провинции Ухань, с которой все началось, она уже заканчивается. Это позволяет китайскому правительству выступить в совершенно неожиданной роли: не того, кто несет ответственность за провал своевременного информирования о масштабе и происхождение вируса, а "спасателя", который тушит пожар.

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Президент Дональд Трамп оказался в роковом положении. Он еще не знает, что коронавирус сможет пожать в США, но ему известно, что ему придется столкнуться с обвинениями в политической наивности. Когда Трамп несколько недель назад отмечал на доверии к информации об эпидемии, которую ему передал лидер Китая Си Цзиньпин, американская разведка била тревогу, что коронавирус более заразен, чем об этом говорит китайская сторона. И его распространение грозит более серьезными последствиями, чем считалось.

Сегодня же президент США ступил на неизвестную дорогу. На данном этапе трудно предсказать, какими будут последствия пандемии для Америки, как обострение воспримут американцы, сколько еще будет смертей и как это повлияет на президентские выборы.

Тем временем, дипломатия США получила задачу "развенчать" китайские утверждение, а президент демонстративно продолжает называть вирус китайским. Но этого мало, чтобы ответить на информационную атаку КНР. Она сейчас может себе позволить отправлять демонстративные посылки с масками и респираторами в различные страны мира, в частности, союзникам США. Значительная часть этой "помощи", очевидно, не бесплатная. Но ловкость Китая в СМИ позволяет подносить все именно как "помощь".

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Беспомощные правительства в Европе, к которым относится и польское, под давлением общественного мнения, просят о такой помощи и публично за нее благодарят. Восприятие правит политикой. А после нескольких месяцев эпидемии восприятие говорит, что "только китайская помощь может нас спасти".

К игре в доброго героя эпидемии удается также Россия. В ее случае ситуация кажется еще более эксцентричной. Крупнейшая по территории страна мира, к которой призрак пандемии только дошел, демонстрантивно "играет" политической помощью таким странам, как Италия. В то же время, она требует отмены санкций, которые были введены за оккупацию украинского Крыма.

"Еще несколько недель назад трудно было представить, что Китай и Россия так ловко будут манипулировать вирусом в пользу своих интересов. Трудно было представить, что Запад окажется настолько слабым. Если кто-то хотел бы увидеть настоящий конец истории, то он имел бы именно такой вид", - пишет Коваль.