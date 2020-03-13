Дипломат Китая обвинил армию США в заражении Уханя коронавирусом

Китайский чиновник подчеркнул, что Вашингтон «задолжал» Пекину объяснения.

Чиновник МИД Китая повторил теорию заговора о том, что якобы армия США умышленно привезла новый опасный коронавирус на китайскую территорию. И на самом деле возбудитель заболевания не происходит из города Ухань, как все считают.

Как пишет CNN, в сообщении на своей странице в Twitter пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян распространил видео, на котором директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд обращается к профильному комитету в Конгрессе 11 марта. В ролике Редфилд говорит, что некоторые смерти от гриппа на американской территории позже оказались вызванными COVID-19.

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Американский чиновник не сказал, когда эти люди умерли или хотя бы в какой период. Но Чжао Лицзян указал на эти его слова как на доказательство теории заговора, согласно которой коронавирус впервые появился вовсе не в китайской провинции Хубэй. Чиновник МИД Китая не добавил никаких других доказательств своего утверждения.

«Центр контроля и профилактики заболеваний поймали на горячем. Когда в США появился нулевой пациент? Сколько людей инфицировано? В каких больницах? Может армия США привезла эпидемию в Ухань. Будьте прозрачными! Опубликуйте свои данные! США задолжали нам объяснения», - написал чиновник китайского дипломатического ведомства.

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CNN напоминает, что сотни атлетов армии США были в Ухане в октябре 2019 года, где принимали участие во Всемирных играх военнослужащих. Видео с Редфилдом распространили также другие государственные СМИ Китая включительно с национальным телеканалом CCTV и популярным таблоидом Global Times. Сегодня же коллега Чжао из пресс-службы МИД Китая Гэн Шуан тоже заявил, что существуют «различные варианты» происхождения вируса в международной общности.