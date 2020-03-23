В Черногории задержали россиянку за распространение фейков о коронавирусе

Правоохранители задержали женщину по подозрению в распространении паники и сеянии беспорядка.

Полиция черногорского города Тиват сообщила о задержании гражданки России, которая в соцсетях писала о якобы "тысяче инфицированных" новым коронавирусом в стране.

Об этом сообщает местное издание RTCG, передает Громадське.

По словам тиватской полиции, россиянка также говорила, что в Черногории повторится "итальянский сценарий" - то есть большое количество инфицированных SARS-CoV-2 и умерших от него.

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"Кроме того, она также сказала, что весь персонал (черногорского " ред.) отеля Avala заразился коронавирусом и был госпитализирован", - добавляют в полиции.

Правоохранители задержали женщину по подозрению в распространении паники и распространении беспорядка.

В посольстве РФ в Черногории информацию подтвердили. Там отметили, что задержанной 35 лет, она из Москвы и сейчас находится на карантине.

По официальным данным, в Черногории 22 инфицированных SARS-CoV-2, один случай стал смертельным.