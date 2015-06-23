Боевики ИГИЛ распяли двух сирийских детей за нарушение поста - правозащитники

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на сирийскую правозащитную миссию, которая базируется в Великобритании.

Убийство произошло в сирийском городе Меядин - тела казненных ребят выставили в публичном месте с прикрепленными плакатами, которые объясняли причину казни, пишет издание.

"Вероятно, их поймали, когда они ели", - сказал член миссии Рами Абдель Рахман агентству AFP.

Читайте такжеМатери террористов ИГИЛ через соцсети просят своих детей оставить группировку - The GuardianСогласно Мусульманскому совету Британии, требование воздерживаться от употребления пищи, воды и сексуальных контактов от восхода до заката в течение священного месяца не касается детей, беременных, больных, пожилых людей и путников.

Это уже не первое сообщение о жестокой казни детей на контролируемых ИГИЛ территориях - в феврале комитет ООН по правам детей сообщал о несколько случаев массового убийства мальчиков, а также случаях обезглавливания, распятия и сожжение детей заживо.