В Гонконге коронавирус подхватила уже вторая собака

Собак, как и людей, отправляют на карантин.

В Гонконге уже вторая собака, у хозяина которой обнаружили COVID-19, подхватила коронавирус.

Читайте такжеЖителям Гонконга выплатят по $1200 из-за коронавируса

Как сообщает The Guardian, это немецкая овчарка и ее отправили на карантин с другой собакой смешанной породы, передает ТСН. Отмечается, что у второй инфицированной собаки, как и у первой, не проявляется никаких симптомов.

Также пока нет и доказательств того, что собака может передать вирус человеку.

Ранее сообщалось, что домашние коты и собаки не могут передать новый коронавирус людям, но их анализы могут давать положительный результат, если животные подхватят вирус от своих владельцев.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Гонконге впервые диагностировали коронавирус у домашней собаки. Животное принадлежит одному из пациентов, зараженному коронавирусом CоVID-2019. Он пребывал на домашнем карантине в собственной квартире в Тай Хане. У собаки не было никаких симптомов заболевания коронавирусом пневмонии, но из-за болезни владельца ей сделали анализы. После получения слабого положительного результата в слюне животного, его поместили на карантин в специальном помещении для содержания животных в порту Гонконга.

Вспышка вируса началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы. Патоген принадлежит к большой семье коронавирусов. Болезнь распространилась уже на десятки стран.