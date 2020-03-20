Саммит лидеров G7 пройдет в видеоформате из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп отменил встречу лидеров стран «Большой семерки» в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде в июне. Из-за пандемии коронавируса он решил провести саммит по видеосвязи.
Об этом в пятницу заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дыр, передает DW.
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Белый дом сообщил другим членам G7, что Трамп организует встречу с лидерами в форме видеоконференции в апреле и мае.
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