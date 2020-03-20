Саммит лидеров G7 пройдет в видеоформате из-за коронавируса

Трамп организует встречу с лидерами в форме видеоконференции в апреле и мае.

Президент США Дональд Трамп отменил встречу лидеров стран «Большой семерки» в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде в июне. Из-за пандемии коронавируса он решил провести саммит по видеосвязи.

Об этом в пятницу заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дыр, передает DW.

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Белый дом сообщил другим членам G7, что Трамп организует встречу с лидерами в форме видеоконференции в апреле и мае.

Как сообщал УНИАН, с начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее "чрезвычайной ситуацией международного масштаба", охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.