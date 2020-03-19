Силы НАТО сохраняют боеготовность, несмотря на пандемию коронавируса - Столтенберг

Ситуация с распространением нового коронавируса не повлияла на патрулирование воздушного пространства, морское базирование и на работу миссий Альянса в Афганистане и Косово.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заверяет, что силы НАТО сохраняют боеготовность, несмотря на пандемию нового коронавируса.

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Об этом Столтенберг сказал во время видеоконференции для журналистов в штаб-квартире НАТО. Он сказал, что с самого начала вспышки коронавируса Альянс принимает решительные меры с целью ограничения распространения вируса и уменьшения рисков для солдат и гражданских, а также принимает меры по поддержанию обороны и сдерживанию во всех странах-членах.

"Здоровье и безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение. И жизненно важно поддерживать нашу готовность", - сказал Столтенберг.

Генсек Альянса добавил, что 18 марта он вместе с верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе Тодом Уолтерсом совершил оценку ситуации.

Он отметил, что в странах-членах НАТО тесты показали положительные результаты на инфицирование коронавирусом определенного количества граждан, а некоторых перевели на карантин.

Из-за распространения коронавируса был отменен или изменен формат некоторых учений с участием военнослужащих стран НАТО.

"Но способность НАТО проводить операции не была подорвана. Наши силы наготове, и наша работа продолжается, в том числе это касается многонациональных боевых групп на востоке нашего Альянса", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что пандемическая ситуация не повлияла на патрулирование воздушного пространства, морское базирование и на работу миссий Альянса в Афганистане и Косово.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 тыс. 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли 8 тыс. 810 человек. Излечились 84 тыс. 113 человек.

В Украине лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19, из них 2 летальные.