Business Insider: НАТО недооценивает угрозу войны между Турцией и Россией

Ситуация может скатиться до момента, когда альянсу придется серьезно подумать над тем, чтобы пойти в бой на стороне своего турецкого союзника.

Для многих наблюдателей уже давно было очевидно, что переход кровавой опосредованной войны между Турцией и Россией за доминирование на Ближнем Востоке в открытое противостояние – это лишь вопрос времени.

И недавно этот сценарий приблизился к воплощению, когда сирийские силы при поддержке Москвы атаковали турецкий военный пункт в провинции Идлиб, убив более 30 турецких солдат. Однако, мало кто предвещал полное бессилие военных партнеров Анкары по НАТО перед лицом наибольшей угрозы для будущего североатлантического союза после российской оккупации украинского Крыма в 2014 году, - пишет Business Insider.

В ответ на сирийские атаки, за которыми могли стоять и российские бомбардировщики, Турция нанесла удар по силам Башара Асада с беспилотников и разбила сирийские батареи ПВО российского производства. Немного ранее перед тем корабли Черноморского флота прошли через Босфор, чтобы усилить российское военно-морское присутствие в восточной части Средиземноморья.

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Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган в Москве встретился с Владимиром Путиным, чтобы сократить напряжение. Они объявили о новом перемирии в Идлибе и начале совместных патрулирований вдоль стратегически важной трассы. Однако, договоренности, скорее всего, будут временными и ненадежными. Чтобы укрепить свою позицию перед встречей с Путиным, Эрдоган попытался заручиться поддержкой НАТО включительно с закрытием неба над северо-западной Сирией. После проведения чрезвычайного совещания альянс выразил «полную солидарность» Турции, но не объявил никаких конкретных действий, чтобы помочь ей.

«Теперь вопрос в том, понимает ли любая из 26 европейских стран НАТО, насколько переломная турецкая стычка с Россией для будущего НАТО и безопасности Европейского континента», - пишет издание.

Став полноценным членом НАТО в 1952 году, Турция активно поддерживала многочисленные миссии и инвестировала миллионы долларов в поддержку стабилизационных мероприятий в Афганистане на протяжении последних 19 лет. Поэтому до недавнего времени в Вашингтоне и Брюсселе рассматривали Турцию как «железного» союзника. Хотя ее постепенное движение в сторону шизофренических политических подходов автократии вбило клин между Эрдоганом с одной стороны и Америкой и Европой с другой. И сейчас это вылезает турецкому лидеру боком, ведь у него осталось не так много реальных друзей внутри и за пределами НАТО.

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В прошлый четверг появились признаки того, что Эрдоган теряет хватку и дома. В парламенте Турции произошла первая драка из-за того, как президент страны разбирается с военным кризисом в Сирии. Этот последний случай политического неповиновения дает турецким партнерам в НАТО возможность сделать паузу. Если правительство Эрдогана не может справиться с решением политических расколов из-за войны в Сирии, сколько пройдет времени, прежде чем недовольство перерастет в большую внутреннюю нестабильность в Турции?

При таких условиях европейские партнеры оказались перед выбором меньшего из двух зол. Обеспечение гуманитарной помощи и финансовой поддержки от ЕС для сирийских беженцев, которые уже находятся в Турции, может казаться дорогим, но менее чем оптимальным решением для обременительного кризиса. Но по крайней мере это будет демонстрация поддержки Эрдогана в момент, когда появилась реальная возможность начала открытого конфликта между Турцией и Россией.

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Если это произойдет, НАТО будет вынужден серьезно подумать над тем, должен ли он применить статью 5 о совместной обороне. Было бы хорошо думать, что хартия о НАТО до сих пор что-то значит для стран-участниц. 19 лет совместных операций в Афганистане, которые начались после терактов 11 сентября 2001 года, говорят, что это именно так. Но турецко-российский конфликт указывает на очевидные пробелы в альянсе.

Если крупные игроки за столом, такие как США, решат «отсидеться», тогда европейские члены НАТО, для которых больше поставлено на кон и у которых меньше военных возможностей, вряд ли придут на помощь. Турция, в конце концов, один из наиболее политически изолированных союзников блока. Но если гарантии НАТО не выдержат проверки, это закончится плохо для военного альянса.