CNBC: НАТО должен применить статью о совместной обороне для борьбы с коронавирусом

Пандемия показала, насколько далекими стали США и Европа друг от друга, хотя европейцы тоже не стали образцом солидарности.

Объявление президента Дональда Трампа о запрете путешественникам из Европы пересекать границу США заставляло вспомнить первые встречи министров финансов и глав правительств стран G20 в 2009 году, когда США и их европейские партнеры вместе искали способы остановить глобальный финансовый обвал.

"А потом я вернулся еще больше назад во времени к терактам 11 сентября 2001 года, в день, в который я оказался в поезде Eurostar между Лондоном и Брюсселем. Впервые в истории НАТО наши европейские и канадские союзники применили статью 5 альянса о совместной обороне", - вспоминает эксперт Atlantic Council Фредерик Кемпе.

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"Возвращаясь к формулировке статьи, написанной в 1949 году для сдерживания агрессии СССР, я вдруг осознал, что Трамп мог бы создать более президентский момент на этой неделе, если бы он сделал то, что европейцы сделали для США в те времена. Он должен был предложить трансатлантическому сообществу провозглашение войны против смертельного патогена на основе статьи 5", - добавляет он.

Если НАТО на основании обязательства о совместной обороне может выступить против негосударственных групп, которые наносят удары по США, почему он не может так же начать борьбу против китайского COVID-19, который по состоянию на минувшую пятницу заразил более 28 тысяч человек и убил 1,2 тысячи на территории стран альянса. Несмотря на трансатлантические разногласия, символические жесты единства сейчас больше нужны, чем во времена после 11 сентября 2001 года.

Президент Трамп мог бы сбить с толку своих критиков, успокоить рынки и, возможно, даже наметить общие усилия в борьбе с вирусом включительно с ограничением поездок, которые были бы сформулированы после консультаций с партнерами по НАТО и с Евросоюзом.

"Статья 5 говорит, что атака против одного из нас означает нападение на всех. Один за всех и все за одного", - мог бы провозгласить американский президент в духе "Трех мушкетеров".

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Существуют также сильные причины под лозунгом "Америка прежде всего", из-за которых Трампу нужно начать двигаться именно в этом направлении. Ему будет нужна Европа, так же как она была нужна США в 2009 году. Поскольку кризис в сфере здравоохранения быстро перерастает в финансовый и рыночный кризисы, разобраться с которыми можно будет гораздо эффективнее при условии скоординированных мер в сфере медицины и фискального стимулирования.

Поскольку никто не хочет повторения финансового кризиса 2008-2009 годов, было бы безответственно не начать переговоры среди главных экономик и демократий мира относительно пробелов в системе, а также возможных шагов, которые им стоит сделать в случае продолжения экономического спада из-за коронавируса. По сравнению с 2009 годом рекордные долговые уровни мира и отрицательные процентные ставки дают меньше возможностей для маневров. А поэтому совместные действия еще больше нужны.

Вместо этого события 11 марта 2020 года в Европе и США подчеркнули то, насколько разобщены Америка и ее европейские партнеры в момент, когда им как никогда нужно единство. Без каких-либо консультаций с союзниками, Трамп объявил о запрете путешествий во время выступления в Овальном кабинете. Его команде в сфере безопасности пришлось после того чесать головы, уточнять и исправлять ошибки (к примеру, что потока товаров блокирование касаться не будет, хотя президент сначала об этом заявил). Реакцией стал исторически жесткий ответ лидеров ЕС на слова президента США. В совместном заявлении президента Еврокомиссии Урсулы Фон Дер Ляйен и президента Совета ЕС Шарля Мишеля говорится: "Коронавирус - это глобальный кризис, который не ограничивается одним континентом и требует скорее сотрудничества, чем односторонних действий. Евросоюз не одобряет, что решение США о введении ограничений на путешествия было принято в одностороннем порядке, без консультаций. Евросоюз предпринимает серьезные действия, чтобы ограничить распространение вируса".

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К сожалению, последние дни также показали, насколько европейцы разделены между собой. Италия стала страной, которая больше всего пострадала от коронавируса, но ее крики о помощи почти ничего не дали. В старые добрые времена европейской неопределенности США могли сыграть роль необходимого клея, чтобы сплотить организацию.

Немыслимым стало то, что итальянские газеты были заполнены новостями о том, что Китай пришел на помощь Италии в тот же день, когда Трамп запретил европейцам пересекать американскую границу. Самолет с командой врачей, которые имеют опыт в борьбе с вирусом, прибыли в Италию вместе с остро необходимым оборудованием. На борту было 2 миллиона масок, 200 тысяч защитных костюмов для медиков и 10 тысяч вентиляторов. Этот жест широко освещали как в Китае, так и в Италии.

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Кризисы способны либо укрепить, либо ослабить отношения. Но они не оставляют их без изменений. Политическая угроза пандемий в том, что страны, как и люди, могут почувствовать, что теперь каждый сам за себя. Хоть и с недопустимым опозданием, европейцы начали демонстрировать определенную солидарность между ними. Лидеры ЕС выделили 25 миллиардов евро на борьбу с экономическими последствиями, из которых 7,5 миллиардов пойдут на обеспечение срочных нужд. Теперь настало время для США исправиться. Как бы пафосно не звучала идея, пришло время применить статью 5 договора о НАТО для борьбы с вирусом.