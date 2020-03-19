CNN: Врачи в Италии не видят пользы от блокировки страны в борьбе с коронавирусом

Но режим жестких ограничений отменять не будут, потому что плана "Б" нет.

Италия уже четвертую неделю страдает от худшего национального кризиса со времен Второй мировой войны. И ничто не указывает на его скорое окончание.

Более 60 миллионов людей живут под все более невыносимой блокадой, которая становится жестче каждый день. Магазины, которые до сих пор работают, закрываются раньше. А полиция проводит усиленное патрулирование улиц, выслеживая семьи на прогулках и сопровождая их домой, чтобы никто не выходил на улицу без веской причины, - пишет CNN.

Но несмотря на все это, количество новых зараженных в Италии растет в темпе примерно 3,5 тысячи случаев ежедневно. Количество смертей перевалило за 2,5 тысячи. Самая высокая концентрация случаев заражения коронавирусом наблюдается на севере Италии, где мертвых даже не могут похоронить. Потому что погребальные обряды запрещены. Тем временем, у живых тоже серьезные проблемы. Пациентов с коронавирусом лечат в полевых госпиталях. А часть из них сгрудилась в переполненных коридорах государственных больниц. Врачи и медсестры заражаются из-за нехватки надлежащих средств защиты.

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Многие итальянцы думают над тем, когда это все закончится и стоит ли того экономическая цена блокировки. Есть некоторые обнадеживающие признаки, что количество новых случаев в изначальной красной зоне на севере Италии, вероятно, сокращается. Но эксперты говорят, что еще рано говорить, что это твердая тенденция.

В отделах интенсивной терапии находится более 2 тысяч пациентов по всей Италии, которая остается наиболее пострадавшей страной в Европе. Большинство из них в Ломбардии, где кризис разразился 23 февраля. Но многие боятся, что новые горячие точки вспыхинут дальше на юг, где инфраструктура хуже и меньше людей соблюдает меры карантина. Полиция объявила предупреждение примерно 200 тысячам человек по всей стране и предупредила, что ограничения будут усилены еще на этой неделе, если люди продолжат нарушать меры безопасности.

Доктор Джорджио Палу, который ранее был президентом Европейского и итальянского объединения вирусологии, а сейчас занимает должность профессора микробиологии в Университете Падова, сказал CNN, что надеется через неделю увидеть хоть какие-то признаки изменений после общенациональной блокировки. Однако, до сих пор эффекта от карантина не видно.

"Вчера мы ждали перемен после почти 10 дней этих новых мер. Но случаи до сих пор растут. Поэтому я не думаю, что мы может делать предсказания сегодня", - сказал Палу.

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Он пояснил, что если посмотреть на график количества новых случаев заражения, то можно увидеть, что кривая до сих пор растет. Из-за этого невозможно предсказать, когда блокировка Италии начнет приносить плоды. И хотя эпидемия в основном охватила север Италии, сравнивать регионы трудно.

"Для вируса не существует границ. Даже в Италии", - сказал Палу.

Однако, врач не видит альтернативы блокировке целой страны, если все будут придерживаться ограничений. По его мнению, права граждан не могут преобладать над безопасностью.

"Мы не можем принять демократию в информации. Нужно полагаться на экспертов", - пояснил он.

Палу убежден, что блокирование нужно было ввести раньше и жестче, а не ограничиваться 11 общинами, которые изначально обозначили как красную зону. По мнению врача, ограничения нужно еще больше усилить.

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"Мы должны были проводить больше диагностических тестов в Ломбардии, когда там было большое ядро. Нет смысла в том, чтобы стараться ходить в супермаркет раз в неделю. Нужно ограничить свое время на улице. Изоляция - это ключевая вещь", - сказал Палу.

По словам врача, правительство Италии было сначала очень "ленивым и склонным к политиканству".

"Было предложение изолировать людей, которые прибывают из эпицентра пандемии, из Китая. Тогда это расценили как расизм. Но эти люди приезжали с места эпидемии", - пояснил врач, добавив, что, вероятно, это и привело к появлению нынешней катастрофической ситуации.