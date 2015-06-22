В Пакистане от жары умерли более 100 человек

Больше всего жертв в районе Карачи, на юге страны, передает Радио Свобода.

Всего в период с 20 июня в Карачи умерло 114 человек, еще восемь - в соседней провинции Синд. Причина всех смертей – тепловой удар.

В настоящее время температура воздуха в отдельных регионах Пакистана достигает 45 градусов по Цельсию.

Читайте такжеИз-за жары в Японии госпитализированы 1200 человекСитуацию обостряют периодические перебои электроэнергии в нескольких районах города Карачи, население которого около 20 миллионов.

Местные синоптики говорят, что по их прогнозам, температура в ближайшие дни немного спадет, но все равно будет оставаться на высоких отметках. Людям советуют не бывать на солнце.

В начале июня сообщалось, что в Индии из-за аномальной жары умерли более 2,2 тысячи человек.