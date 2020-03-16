"Так кто от кого должен закрываться?": Лукашенко отреагировал на решение РФ по границе с Беларусью

Президент Беларуси недоумевает от решения России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал решение России о закрытии границы с соседней республикой из-за коронавируса.

Об этом сообщает Белта.

"К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью", - сказал он.

При этом он констатировал, что в Беларуси относительно спокойная обстановка в связи с коронавирусом, а "Россия вся полыхает от коронавируса".

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"Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический", - отметил глава Беларуси.

Как сообщает ТАСС, ранее сегодня стало известно, что российские власти решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей.

"Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов", - сказал премьер РФ Михаил Мишустин.

Как сообщал УНИАН, Россия из-за коронавируса также начала закрывать пункты пропуска на границе с Украиной.