Россия из-за коронавируса начала закрывать пункты пропуска на границе с Украиной

Еще три автомобильных пункта пропуска на границе России и Украины в регионе продолжат работу с временной приостановкой пешеходного и автобусного сообщения.

Россия с 16 марта закрыла два автомобильных пункта пропуска через российско-украинскую границу в Белгородской области из-за смертельного коронавируса.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

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"Временно приостанавливают работу автомобильные пункты пропуска через государственную границу, ранее функционировавшие в пределах Белгородской области: Краснояружский район "Колотиловка" (Россия) - "Покровка" (Украина), Валуйский район "Логачевка" (Россия) - "Пески" (Украина)", - сказали в пресс-службе.

Еще три автомобильных пункта пропуска на границе России и Украины в регионе продолжат работу с временной приостановкой пешеходного и автобусного сообщения.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса COVID-19 Кабмин до 3 апреля запретил въезд в Украину иностранцам и закрыл регулярное международное пассажирское сообщение.

C 17 марта Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.