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В России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

21:40, 14 марта 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Meduza со ссылкой на оперативный штаб по борьбе з коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что вирус обнаружили у девяти жителей Москвы (в том числе у троих детей), двух - Кемеровской области, по одному человеку заболели в Московской и Калининградской областях, а также в Петербурге. Все заболевшие в последние две недели посещали страны Европы.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

По состоянию на 14 марта в России зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19, в том числе у 56 граждан России. Выписаны из больниц восемь человек.

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