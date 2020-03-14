В России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
21:40, 14 марта 2020Мир
406 0
По состоянию на 14 марта в РФ зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19.
Иллюстрация REUTERS
В России за сутки зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Читайте такжеВласти Испании ограничивают передвижение по стране из-за коронавируса
Об этом сообщает Meduza со ссылкой на оперативный штаб по борьбе з коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что вирус обнаружили у девяти жителей Москвы (в том числе у троих детей), двух - Кемеровской области, по одному человеку заболели в Московской и Калининградской областях, а также в Петербурге. Все заболевшие в последние две недели посещали страны Европы.
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
По состоянию на 14 марта в России зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19, в том числе у 56 граждан России. Выписаны из больниц восемь человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter