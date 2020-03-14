Власти Испании ограничивают передвижение по стране из-за коронавируса

Гражданам запретят выходить из дома за исключением похода на работу, в больницу или из-за покупки продуктов и лекарств.

Власти Испании ограничивают передвижение граждан по стране из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на Independent.

"Испанцам будет приказано оставаться дома, за исключением покупки еды или лекарств, посещения больницы, работы или других чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство внутренних дел Испании будет контролировать все полицейские силы, включая местные и региональные, в рамках чрезвычайного положения.

Как сообщал УНИАН, в Испании из-за коронавируса на две недели введут режим чрезвычайной ситуации.

Отмечалось, что Испания задействует все свои ресурсы, в том числе военнослужащих, для сдерживания распространения вируса.