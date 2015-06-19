Мужчина упал с высоты 500 метров при попытке пролететь "зайцем" из ЮАР в Лондон

По данным британской прессы, тело мужчины было обнаружено на крыше офисного здания рядом с лондонским аэропортом Хитроу. Характер повреждений свидетельствовал о том, что погибший разбился, упав с большой высоты, сообщает Русская служба ВВС.

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Впоследствии уже в аэропорту обнаружили предполагаемого спутника погибшего – мужчину в возрасте от 25 до 30 лет, прилетевшего в отсеке шасси самолета из ЮАР. Он госпитализирован, так как во время полета получил серьезные травмы.

По мнению полиции, мужчины попытались без билетов долететь до Лондона из Йоханнесбурга. Для этого мужчины забрались в отсек шасси "Боинга-747". Один из них сорвался с высоты около 500 метров, когда самолет начал выпускать шасси.

Попытки совершить перелет без билетов в отсеке шасси предпринимаются неоднократно. Однако даже в случаях, когда долететь до места назначения удается, организм человека получает тяжелые повреждения из-за переохлаждения и нехватки кислорода.