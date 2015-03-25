Самолет из Чехии сел на «брюхо» в аэропорту Домодедово

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации, передает ТАСС.

"Инцидент произошел с турбовинтовым одномоторным самолетом Epic LT, на борту которого находился только экипаж - два человека. При посадке они, по предварительным данным, не пострадали", - сказал представитель ведомства.

На данный момент самолет находится в пределах полосы и из-за проблем с шасси заблокировал ее работу. Аэропорт работает только с одной взлетно-посадочной полосой.

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В то же время в аэропорту сообщили, что закрытие одной из двух взлетно-посадочных полос не повлияет на график рейсов в Домодедово, объяснив это тем, что инцидент произошел не в "пиковое" время".

Первоначально сообщалось о том, что в Домодедово неназванный самолет после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.