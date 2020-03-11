Süddeutsche Zeitung: Ложь России нависла над судом по делу об MH17

Москва изо всех сил пытается сорвать рассмотрение дела, распространяя дезинформацию и запугивая свидетелей.

На второй же день судебного процесса по делу об уничтожении рейса MH17 над Украиной прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она препятствует расследованию и умышленно распространяет ложь.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, напоминая, что в авиакатастрофе, которая произошла на охваченном войной Донбассе погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. И расследование этого события будет окончательно завершено не ранее чем к концу года.

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Нидерландские прокуроры вспомнили о новом свидетеле, который якобы присутствовал, когда состоялся запуск ракеты из системы «Бук» по малайзийскому авиалайнеру. Гражданин России был так называемым «добровольцем» на Донбассе и принимал участие в войне против Украины. По его словам, 17 июля 2014 года его команда радовалась, когда выстрел из «Бука» сбил самолет, потому что считала, что это был военный транспортный борт.

Издание пишет, что мужчину допросили тайно. Его публичное выступление было бы слишком опасным. Это же касается и десятков других свидетелей, которые остались анонимными. Они боятся за свои жизни. По словам свидетелей, российские спецслужбы и боевики с Донбасса угрожают им. Это бросает мрачную тень на судебный процесс по делу о MH17. Существует много признаков того, что российские спецслужбы пытаются сорвать его.

В прокуратуре Нидерландов признали, что до этого времени Россия не предоставила убедительной версии событий. Сначала российское Минобороны обвинило Украину в уничтожении MH17 из своей системы «Бук». Затем российская сторона говорила о якобы украинском военном самолете. Последняя версия Москвы была опровергнута в мае 2015 года. Суть российских рассказов об уничтожении малайзийского самолета заключается в том, чтобы посеять сомнения в расследовании. Поэтому в нем особое внимание уделяют достоверности доказательств. Записи телефонных разговоров были предоставлены для оценки различным телекоммуникационным компаниям. Свет и тени на фото проверялись на соответствие метеорологическим данным.

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Нидерландские прокуроры также обратили внимание на недавнюю попытку Москвы посеять сомнения в расследовании. В сети были опубликованы два тайных отчета разведки королевства, которые якобы говорят об отсутствии системы «Бук» в оккупированном российскими силами в регионе. Но сторона обвинения отмечает, что это неправда. И правильное прочтение документов это доказывает. Прокуроры Нидерландов считают, что утечку отчетов устроила разведка России. Ее агенты могли взломать малайзийских членов международной следственной группы, чтобы получить документы. Учитывая все это, довольно странно, что нидерландская система судопроизводства до сих пор сотрудничает с российской стороной.