Дело МН17: прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам

Известно, что суд над подозреваемыми начнется 9 марта 2020 года.

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 в Украине и вызвала их для следственных действий.

Читайте такжеНидерланды обвинили Россию в сознательном отказе выдать боевика ЦемахаОб этом заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, пишет ТАСС.

«Одного из обвиняемых – Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», – сказала она.

Кутьина добавила, что работа группы адвокатов будет осуществляться в соответствии со всеми нормами международного права.

«При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным», – подчеркнула адвокат.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из российского комплекса «Бук». Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Суд над подозреваемыми начнется 9 марта 2020 года в Нидерландах.