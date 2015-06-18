Большинство поляков и немцев считают РФ виновной в войне на Донбассе

Об этом свидетельствуют результаты международных исследований, которые в Польше и Германии провели эксперты Фонда Бертельсмана и Института публичной политики (Австрия – Польша) при поддержке Еврокомиссии, передает радио "Свобода". Исследование под названием "Вместе или порознь: взгляды поляков, немцев и русских на русско-украинский конфликт" презентовали в сегодня в Киеве.

Читайте такжеОпрос: поляки и немцы поддерживают санкции против России

Согласно исследованию, более 70% граждан Германии и Польши отмечают, что в результате нарушения территориальной целостности Украины и системы региональной безопасности отношения их государств с Россией являются "плохими" или "очень плохими".

"Германия продемонстрировала наибольший уровень падения доверия и симпатий к России: если 2 года назад большинство немецких граждан положительно относились к России, то с появлением "вежливых зеленых человечков" в Крыму симпатии немцев к России постепенно менялись на неприятие ее методов и действий. На сегодня до 70% немцев считают отношения с Россией "плохими", – заявил социолог Лукас Венерский из Института публичной политики.

Также в рамках исследования были опрошены ведущие европейские экономисты и политологи относительно перспектив евроинтеграции Украины. По данным Института публичной политики, большинство ученых считают, что без осуществления глубинных внутренних реформ и деолигархизации Украина не достигнет успеха, превратившись в "государство-лузера", сообщили эксперты на презентации.