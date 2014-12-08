Почти 70% поляков видят угрозу для Польши из-за ситуации в Украине - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса CBOS, которые имеет в своем распоряжении УНИАН.

"Более двух третей опрошенных (69%) считают, что ситуация в Украине создает угрозу для безопасности Польши, четверть (25%) имеют иную точку зрения. Опрошенные под угрозой для страны имеют в виду в первую очередь угрозу для польской экономики. Кроме того, говорят об опасности в энергетической сфере и боятся военного вторжения других войск на польскую территорию", - говорится в исследованных.

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Более 60% польских граждан также сказали, что видят угрозу не только для Польши, но и для Европы, и почти 50% видят угрозу из-за агрессии России против Украины для целого мира.

За событиями в Украине следит почти 80% поляков: чаще всего это люди с высшим образованием и мужчины.

"Практически весь 2014 год удерживалась большая заинтересованность большинства опрашиваемых ситуацией в Украине, которая сопровождалось беспокойством, что этот конфликт может распространиться и угрожать безопасности нашей страны", - отметил СBOS.