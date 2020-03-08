В качестве одной из версий рассматривается самоубийство.

В Египте мужчина умер после падения с пирамиды Хефрена, расположенной в Гизе.

Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает El-balad.

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Высота пирамиды составляет 130 метров, а погибший упал со 100 метров.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. В качестве одной из версий рассматривается самоубийство.

Как сообщал УНИАН, древнейшую пирамиду Египта открыли для туристов после 14 лет реконструкции.

Пирамида Джосера названа по имени фараона, которого там похоронили. Гробница была возведена в 27 веке до нашей эры, вблизи тогдашней столицы Египта – Мемфиса. Сейчас это пригород Каира.