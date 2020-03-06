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Древнейшую пирамиду Египта открыли для туристов (видео)

17:59, 06 марта 2020
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

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Пирамида Джосера названа по имени фараона, которого там похоронили. Гробница была возведена в 27 веке до нашей эры, вблизи тогдашней столицы Египта – Мемфиса. Сейчас это пригород Каира.

Тело фараона не нашли, потому что пирамиду неоднократно грабили еще в давние времена. Однако обнаружили другие мумии – это, вероятно, жены и дети правителя.

Пирамида имеет шесть ступеней и 61 метр в высоту. Считается самым старым большим каменным зданием в мире, передает ТСН.

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