Древнейшую пирамиду Египта открыли для туристов (видео)

Пирамида является старейшим каменным сооружением в мире.

Древнейшую пирамиду Египта открыли для туристов после 14 лет реконструкции.

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Пирамида Джосера названа по имени фараона, которого там похоронили. Гробница была возведена в 27 веке до нашей эры, вблизи тогдашней столицы Египта – Мемфиса. Сейчас это пригород Каира.

Тело фараона не нашли, потому что пирамиду неоднократно грабили еще в давние времена. Однако обнаружили другие мумии – это, вероятно, жены и дети правителя.

Пирамида имеет шесть ступеней и 61 метр в высоту. Считается самым старым большим каменным зданием в мире, передает ТСН.