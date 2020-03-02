Макрон обещает помогать Греции бороться с потоком беженцев

Президент Франции выразил "полную солидарность" с Грецией и Болгарией, которые пытаются сдержать поток сирийских беженцев.

Франция будет помогать Греции сдерживать поток мигрантов из Сирии.

Об этом написал президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter, передает НВ.

Он выразил "полную солидарность" с Грецией и Болгарией, которые пытаются сдержать поток сирийских беженцев после того, как Турция открыла для них границы Евросоюза.

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"Франция готова внести свой вклад в европейские усилия, чтобы оказать им быструю помощь и защитить границы. Мы должны действовать сообща, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса", - заявил Макрон.

Напомним, турецкие власти объявили, что больше не будет препятствовать потоку сирийских беженцев в Европу после ночного обстрела Идлиб 27 февраля. Решение было принято после того, как более 30 турецких солдат погибли в ходе обстрела силами режима Башара Асада в Идлибе, северо-западная Сирия.