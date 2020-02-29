Турция ответила Асаду на убийство своих солдат (фото)

Сирийские солдаты погибли во время ракетной атаки в 13 км на юг от Алеппо.

Турецкие военные уничтожили 56 солдат армии президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на турецкие СМИ. Читайте такжеЗаседание ООН по эскалации в Идлибе: РФ оправдывалась, Турция заявила о целенаправленной атаке «По последней информации, в различных регионах уничтожено 8 танков, 4 боевые бронированные машины, 5 гаубиц и 2 многоствольные ракетные пусковые установки, – говорится в сообщении Минобороны Турции. Сирийские солдаты погибли во время ракетной атаки в 13 км на юг от Алеппо. Как сообщал УНИАН, 27 февраля самолеты режима президента Сирии Башара Асада при поддержке России наносили удары по позициям турецких Вооруженных сил в Сирии. 33 турецких военных погибли, еще 32 солдата получили ранения.

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