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Турция ответила Асаду на убийство своих солдат (фото)

10:35, 29 февраля 2020
Мир
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Турецкие войска атаковали позиции армии Асада / aa.com.tr

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на турецкие СМИ.

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«По последней информации, в различных регионах уничтожено 8 танков, 4 боевые бронированные машины, 5 гаубиц и 2 многоствольные ракетные пусковые установки, – говорится в сообщении Минобороны Турции.

Сирийские солдаты погибли во время ракетной атаки в 13 км на юг от Алеппо.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля самолеты режима президента Сирии Башара Асада при поддержке России наносили удары по позициям турецких Вооруженных сил в Сирии. 33 турецких военных погибли, еще 32 солдата получили ранения.

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