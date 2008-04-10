Украина и Польша будут сотрудничать в оборонной промышленности

Украина и Польша намерены развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр, министр экономики Польши Вальдемар ПАВЛЯК по результатам встречи с министром обороны Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ, который находится в Польше с официальным визитом.

Министр экономики Польши сообщил, что он и Ю.ЕХАНУРОВ во время встречи обсудили перспективы сотрудничества в этой сфере. По его словам, есть очень много совместных проектов, где украинские и польские предприятия могли бы сотрудничать. В частности, В.ПАВЛЯК отметил, что это касается как научно-исследовательской, так и производственной сферы.

Он напомнил, что раньше Украина и Польша уже заключали договор о таком сотрудничестве, и сегодня речь шла о необходимости обновить и актуализировать соглашение, которое касается сотрудничества в сфере оборонной промышленности и военной техники.