Глава МИД Люксембурга в Москве: санкции не устраивают ни РФ, ни Евросоюз

Также министр отметил, что на парад 9 мая в Москву прибудет герцог Люксембургский, поэтому «наша страна будет представлена на высшем уровне».

Правительство Люксембурга надеется на прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта, поскольку санкции не устраивают ни Евросоюз, ни Россию.

Об этом заявил в Москве министр МИД Люксембурга Жан Ассельборн, передает Европейская правда.

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"Никого не устраивают санкции, ни с одной стороны, ни с другой. Мы, люксембургское правительство, надеемся, что после парижской встречи и с учетом назначенной встречи в Берлине, будет достигнут прогресс. Отдельно стоит проблема территориальной целостности Украины, но стоит и другая проблема - остановить войну на Донбассе, и это тоже чрезвычайно важная проблема", - цитирует издание слова дипломата.

При этом он отметил, что «очень важным» является возвращение РФ в ПАСЕ, чтобы она «защищала права человека».

Также министр отметил, что на парад 9 мая в Москву прибудет герцог Люксембургский, поэтому «наша страна будет представлена на высшем уровне».

Как сообщал УНИАН, председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген призвал наложить санкции на Москву, если она не прекратит авианалеты в сирийской провинции Идлиб.