Журналисты раскрыли секретное соглашение между США и Ираком

Согласно секретному соглашению между США и правительством Ирака, американские войска останутся в стране на неограниченный срок, а их полномочия будут неопределенно широкими, пишет британская The Guardian.

Секретное соглашение, попавшее в распоряжение журналистов из Великобритании, было заключено 7 марта. Оно должно прийти на смену мандату ООН, срок действия которого истекает в конце 2008 года.

Согласно договору, американцы и их партнеры по коалиции могут вести в Ираке военные операции и задерживать подозрительных лиц, если это необходимо в целях обеспечения безопасности.

Хотя в документе отмечается, что США не стремятся к постоянному присутствию в Ираке или созданию там долговременных баз, сроки нахождения американских, а также британских войск никак не ограничены.

Более того, соглашение также не накладывает никаких ограничений на численность коалиционного контингента в Ираке. Статус американский войск, а также широта их полномочий в отношении граждан Ирака не уточняются.

США ожидают, что окончательный вариант соглашения будет подписан с руководством Ирака уже в июле 2008 года. Между тем ряд иракских политиков, мнение которых приводит The Guardian, считают, что парламент страны откажется принимать указанный договор.

По их мнению, положения, содержащиеся в договоре, далеко выходят за рамки многочисленных подобных пактов о статусе американских войск, заключенных между США и рядом других стран.

В самих США демократы, в частности, сенатор Эдвард Кеннеди, возглавляющий сенатский Комитет по делам вооруженных сил, считают, что указанное соглашение является по сути двусторонним межгосударственным договором о безопасности и, следовательно, по конституции, подлежит одобрению Конгресса.

Глава Пентагона Роберт Гейтс со своей стороны отвергает подобные предположения, заявляя, что соглашение не является межгосударственным договором, поскольку США не берут на себя прямых обязательств защищать Ирак. В тексте всего лишь оговаривается, что в случае угрозы суверенитету или территориальной целостности Ирака, США и иракское руководство начнут немедленные консультации.

Лента.ру