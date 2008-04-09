НАТО требует от России разъяснений угроз в адрес Украины и Грузии

НАТО ожидает разъяснений в отношении того, какие меры власти России намерены принять, чтобы не допустить вступления в Альянс Украины и Грузии, передает РИА "Новости".

"Российское правительство не дало пояснений относительно того, что имел в виду господин ЛАВРОВ под фразой "все меры", - сказал журналистам в среду в Брюсселе официальный представитель НАТО Джеймс АППАТУРАЙ, отвечая на вопрос об отношении Альянса к высказываниям главы Министерства иностранных дел РФ на эту тему.

Он напомнил, что решение участников Совета НАТО на высшем уровне 2-4 апреля в Бухаресте в отношении Украины и Грузии было очень ясным: они будут приняты в Альянс.

По словам Д.АППАТУРАЯ, двери НАТО остаются открытыми для новых членов, и именно союзники будут решать, кого они намерены принять в Альянс.

Как сообщал УНИАН, глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ заявил накануне, что Россия сделает все, чтобы не допустить вступления Украины и Грузии в НАТО и не допустить неизбежно связанного с этим резкого ухудшения отношений и с Альянсом, и с ведущими его членами, и со своими соседями.